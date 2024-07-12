Москва, 12 июля, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Больше 100 тысяч раз обратились за месяц к сервису по рекомендации вузов «Московской электронной школы» (МЭШ). Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Иван Шилов ИА REGNUM МЭШ-педагоги

«За последний месяц, накануне подачи документов в вузы, сервис оказался актуальным и полезным: горожане обратились к нему более 100 тысяч раз», — рассказала вице-мэр. По словам Раковой, персонифицированный сервис по рекомендации специальностей и вузов в МЭШ создали, стремясь помочь выпускникам в выборе вузов.

«Автоподборка рекомендованных специальностей и вузов для поступления формируется в том числе на основании результатов ЕГЭ и помогает сэкономить время на поиски подходящих образовательных учреждений, — пояснила она. — Кроме того, сервис дает информацию о возможностях конкретного выпускника для поступления».

Чтобы получить персональную подборку вузов, необходимо обратиться к разделу «Рекомендации» веб-сервиса «Портфолио учащегося» в МЭШ. В ней будет представлена детальная информация о предлагаемых учебных заведениях: наименование, адрес, контактные телефоны, ссылка на сайт, общее число направлений подготовки по специальностям и количество специальностей, которые удовлетворяют результатам и запросам пользователя.

Как ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, в планах развития МЭШ на ближайшие годы — внедрение умных сервисов с использованием технологий искусственного интеллекта.