Москва, 12 июля, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Сложно серьёзно относиться к обвинениям, основанным на анонимных источниках, заявил 12 июля на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы планах России ликвидировать гендиректора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера.

IMAGO/Sepp Spiegl/Global Look Press Армин Паппергер

«Нам очень сложно комментировать сообщения разных СМИ, которые не содержат сколь-нибудь серьезной аргументации и основываются на неких анонимных источниках», — сказал Песков.

Он отметил, что подобная информация подаётся в стиле очередных фейков, поэтому не стоит серьёзно к ней относиться.

Как сообщало ИА Регнум, американский телеканал CNN, ссылаясь на анонимные источники, без каких-либо доказательств обвинил Россию в планировании покушения на указанного топ-менеджера. Такие данные американская разведка якобы получила ещё в начале 2024 года, после чего Вашингтон предупредил Берлин. Это будто бы помогло предотвратить покушение и обезопасило Паппергера.

Сам гендиректор немецкой компании заявил, что верит данным о якобы плане покушения на него. Вместе с тем Паппергер не пояснил, на основании чего сложилось его мнение. Глава концерна также отметил, что в Германии он находится под надежной защитой властей и всегда чувствует себя в ФРГ в безопасности.

В конце апреля в немецком городе Хермансбурге подожгли летний дом Паппергера. По данным газеты Bild, преступление совершили левые экстремисты, которые опубликовали соответствующее заявление. Они обвинили его в том, что он наживается на украинском конфликте.