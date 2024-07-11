Берлин, 12 июля, 2024, 01:40 — ИА Регнум. Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер верит информации о том, что его якобы планируют убить. Об этом глава организации заявил журналистам.

https://www.rheinmetall.com/ Армин Паппергер

Ранее американский телеканал CNN, ссылаясь на анонимные источники, без каких-либо доказательств обвинил Россию в планировании покушения на указанного топ-менеджера. Такие данные американская разведка якобы получила ещё в начале 2024 года, после чего Вашингтон предупредил Берлин. Это будто бы помогло предотвратить покушение и обезопасило Паппергера.

Газета Financial Times спросила гендиректора Rheinmetall, считает ли он эту информацию достоверной.

«Думаю, CNN берет это не с потолка», — сказал топ-менеджер в комментарии прессе.

Вместе с тем Паппергер не пояснил, на основании чего сложилось его мнение. Глава концерна также отметил, что в Германии он находится под надежной защитой властей и всегда чувствует себя в ФРГ в безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля в немецком городе Хермансбурге подожгли летний дом Армина Паппергера. По данным газеты Bild, преступление совершили левые экстремисты, которые опубликвоали соответствующее заявление. Они обвинили в том, что тот наживается на украинском конфликте.

В публикации уточнялось, что Rheinmetall накапливает старые танки, которые затем перепродаёт Киеву вместе с боеприпасами и получает огромную прибыль.