Берлин, 1 мая, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Левые экстремисты подожгли в Германии летний дом управляющего директора оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера в Хермансбурге, сообщил 1 мая издание Bild.

Julian Stratenschulte/Global Look Press Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер

Радикалы признались в совершении преступления, распространив заявление. В нём они сообщили, что в ночь с 28 на 29 апреля установили устройства для поджога летнего дома Паппергера.

Левые экстремисты обвинили главу концерна Rheinmetall в том, что тот наживается на украинском конфликте. При этом сообщалось, что компания накапливает различные старые типы танков, которые затем продают Киеву вместе с боеприпасами, получая огромную прибыль.

Немецкие правоохранители приступили к расследованию инцидента. Они проверят также подлинность письма-признания.

Как сообщало 29 апреля ИА Регнум, Германия передала Украине десять БМП Marder и снаряды для танков Leopard 2. Новый пакет помощи также включал ракеты для систем ПВО IRIS-T SLM и около 30 тыс. боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard.

С мая 2022 года немецкий производитель беспилотников Quantum-Systems GmbH передал Киеву более 210 дронов типа Vector, около трети из них уже уничтожили. Позднее киевские власти запросили у производителя ещё более 800 дронов.

ФРГ является вторым крупнейшим поставщиком военной помощи Украине после США. Немецкие власти предоставили украинской стороне помощь в размере €28 млрд.