Москва, 29 ноября, 2023, 15:01 — ИА Регнум. В Калужской области ищут контрактника, который по неизвестным причинам, забрав автомат, покинул место дислокации и отправился в Луганскую Народную Республику. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

РИА Новости/Алексей Майшев

Как стало известно, 28 ноября в дежурную часть УМВД по Калужской области поступило сообщение о пропаже 20-летнего военного. Он, никого не уведомив, покинул место расположения в палаточном городке, прихватив АК-74М и 120 патронов. Предположительно, военный направился в ЛНР, его ищут.

14 ноября ИА Регнум писало, что в Брянской области вводился план «Сирена» из-за того, что шестеро российских военнослужащих покинули свои позиции. Бойцы забрали с собой оружие и ушли в неизвестном направлении. Среди них, по данным источника, были двое братьев-близнецов.