Москва, 12 января, 2023, 15:23 — ИА Регнум. В Москве из воинской части сбежал солдат, вооруженный автоматом и гранатами. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash 12 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

На данный момент полиция и спецслужбы ведут активный поиск сбежавшего военнослужащего по фамилии Афонин.

Ранее сообщалось, что следователи Следственного комитета России помогли установить местонахождение 133 военнослужащих ВС РФ, с которыми была потеряна связь.