Вена, 12 июля, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене и бывший первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова подала заявление об отставке. Решение покинуть занимаемую должность она приняла после скандала, связанного с отъездом за границу её мужа-миллиардера Геннадия Боголюбова.

WSIS Forum 2018/Global Look Press Эмине Джапарова

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я приняла для себя решение не оставаться в системе МИД и инициировать свою отставку. Соответствующее заявление я направила на имя министра [Дмитрия] Кулебы», — написала она.

Джапарова подчеркнула, что она не нарушала закон и не использовала служебное положение в личных интересах. Последние события, связанные с её семьёй и лично с ней, она считает «несправедливыми и манипулятивными».

Как сообщало ИА Регнум, источник в правоохранительных органах 7 июля сообщил, что бывший бизнес-партнёр украинского бизнесмена Игоря Коломойского (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и бывший акционер «Приватбанка» Геннадий Боголюбов мог незаконно выехать с Украины. Официально Боголюбов не пересекал границу, то есть он мог выехать, минуя официальные пункты пропуска либо использовать поддельные документы.

Отмечалось, что бизнес-партнёр Коломойского может находиться в Австрии, где у него и бывшей замминистра иностранных дел, а ныне постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Эмине Джапаровой недавно родилась дочь.

Весной украинские СМИ писали, что Боголюбова не выпустили за границу из-за того, что против него может готовиться уголовное дело.

В ноябре 2022 года Вахитовский районный суд в Казани заочно арестовал Коломойского и Боголюбова по обвинению в присвоении 800 тысяч тонн нефти, поставленной компанией «Татнефть», на сумму более 400 млн долларов. Обоим вменяют ч. 1 ст. 210 («Организация преступного сообщества») и ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершённые организованной группой, в особо крупном размере»).

10 июля Министерство внутренних дел России объявило Боголюбова в розыск. По какой именно статье Уголовного кодекса он разыскивается, не уточняется.