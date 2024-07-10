Москва, 10 июля, 2024, 22:15 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинского миллиардера и бывшего акционера «Приватбанка» Геннадия Боголюбова. Соответствующая информация появилась в базе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Геннадий Борисович Боголюбов… Дата рождения: 20.01.1962. Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке розыска.

По какой именно статье он разыскивается, не уточняется.

7 июля украинские СМИ сообщили, что бывший бизнес-партнёр украинского бизнесмена Игоря Коломойского (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и экс-совладелец «Приватбанка» Боголюбов мог незаконно покинуть страну и предположительно находится в Австрии.

В ноябре 2022 года Вахитовский районный суд в Казани заочно арестовал Коломойского и Боголюбова по обвинению в присвоении 800 тысяч тонн нефти, поставленной компанией «Татнефть», на сумму более 400 миллионов долларов. Обоим вменяют ч.1 ст. 210 («Организация преступного сообщества») и ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершённый организованной группой, в особо крупном размере»).

Как передавало ИА Регнум, 2 июля Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, экс-главу украинского МИД Павла Климкина и бывшего министра финансов Украины Александра Шлапака на срок 2 месяца, исчисляемый с момента их экстрадиции или задержания на территории РФ. Указанные лица были объявлены в розыск МВД России в начале мая.