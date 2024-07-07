* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 7 июля, 2024, 20:58 — ИА Регнум. Бывший бизнес-партнёр украинского бизнесмена Игоря Коломойского (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и бывший акционер «Приватбанка» Геннадий Боголюбов мог незаконно выехать с Украины, сообщило 7 июля украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Кадр из видео

По данным издания, официально Боголюбов не пересекал границу, то есть он мог выехать, минуя официальные пункты пропуска, либо использовать поддельные документы.

Также в материале указывается, что бизнес-партнёр Коломойского может находиться в Австрии, где у него и бывшей замминистра иностранных дел, а ныне постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Эмине Джапаровой недавно родилась дочь.

Весной украинские СМИ писали, что Боголюбова не выпустили за границу из-за того, что против него может готовиться уголовное дело.

Как передавало ИА Регнум, Коломойского задержали 2 сентября 2023 года и предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: о мошенничестве, а также легализации и отмывании имущества, полученного преступным путём. За вторым обвинением последовало третье — в получении доступа к денежным средствам и завладении чужим имуществом через злоупотребление служебным положением.

8 мая Служба безопасности Украины (СБУ) информировала, что Коломойского могут приговорить к пожизненному заключению, он причастен к организации заказного убийства директора юридической компании в 2003 году.