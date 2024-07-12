Дзержинск, Нижегородская область, 12 июля, 2024, 09:26 — ИА Регнум. Троих пострадавших в крупной дорожной аварии, которая произошла на Московском шоссе около посёлка Строителей в Нижегородской области, госпитализировали, сообщили 12 июля в региональном минздраве.

МЧС Нижегородской области

Ведомство уточнило, что в ДТП пять человек, включая троих детей, получили травмы.

«В больницу скорой медицинской помощи Дзержинска доставлены три человека, из них двое детей», — сообщили в ведомстве, добавив, что они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Дорожная авария на Московском шоссе произошла сегодня рано утром. Грузовик столкнулся с десятью машинами. В результате пострадали пять человек.