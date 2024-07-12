Киев, 12 июля, 2024, 06:55 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины должны использовать автомобильные трассы для взлёта и посадки передаваемых Киеву американских истребителей F-16, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

Иван Шилов ИА Регнум F-16

По его мнению, проезжая часть сможет заменить аэродромы, разрушенные в ходе ударов во время спецоперации. Кривонос уточнил, что на трассах следует создать специальные карманы и участки для самолётов.

«Хотя бы три-четыре на 100 км трассы», — сказал отставной генерал в интервью украинским журналистам.

Кроме того, он считает, что в этих местах необходимо развернуть мобильные бригады логистического обеспечения, которые в первую очередь займутся заправкой самолётов топливом. Кривонос напомнил, что аналогичный опыт с дорогами имеет Швеция.

Генерал в отставке полагает, что такая тактика усложнит действия российских сил по уничтожению боевой техники ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января в министерстве обороны Украины объявили о начале подготовки украинских аэродромов для эксплуатации американских истребителей F-16, которые киевская армия получит от Запада. В ведомстве отметили, что подготовка аэродромов проходит в условиях постоянного использования аэродромной инфраструктуры, инженеров и лётного персонала для выполнения боевых задач.

В конце апреля бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак рассказал, что российские военные поставили задачей уничтожение всех аэродромов на Украине, чтобы самолётам F-16 было негде базироваться. Он добавил, что Вооружённые силы РФ обладают преимуществом в воздухе.