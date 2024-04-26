Варшава, 26 апреля, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Российские военные поставили задачей уничтожить все аэродромы на Украине, чтобы самолётам, которые ей планирует передать Запад, негде было базироваться, заявил 26 апреля бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в эфире радиостанции RMF FM.

Aleksandr Golubev/ Global Look Press

«Русские обладают преимуществом в воздухе. Во-первых, потому что они сильно ослабили противовоздушную оборону украинской армии. Во-вторых, у украинцев нет своих воздушных сил, способных противостоять российским ВКС», — указал он.

Тем более, добавил польский военный, российские военные поставили себе задачу уничтожить все украинские аэродромы, чтобы самолётам, которые будут подарены Украине, негде было базироваться.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля министр обороны США Ллойд Остин перед началом совещания контактной группы по предоставлению помощи Украине подтвердил, что поставки истребителей F-16 киевскому режиму начнутся в 2024 году. По его словам, поставки будут осуществляться вместе с лётчиками и обслуживающим персоналом, подготовленными участниками контактной группы.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что истребители F-16 не смогут стать «серебряной пулей» для Украины в конфликте с Россией и не переломят ситуацию в зоне боевых действий в пользу ВСУ.

Вооружённые силы России легко уничтожат стоящие на украинских аэродромах истребители F-16, считает немецкий журналист Юлиан Рёпке. По его мнению, поставка любого количества истребителей без создания на территории Украины эффективной противовоздушной обороны лишена смысла.

Президент России Владимир Путин в ходе общения с военными лётчиками отметил, что американские истребители F-16 не изменят боевую ситуацию в зоне СВО, если будут переданы Киеву. Их будут нещадно уничтожать, как и другую западную технику ВСУ, подчеркнул глава государства.