Москва, 22 февраля, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позорными слова американского лидера Джо Байдена о российском президенте Владимире Путине. Об этом представитель Кремля 22 февраля заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Алексей Никольский/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Хамские заявления из уст лидера США вряд ли способны уязвить Путина», — заявил он.

Как заявил Песков, оскорбительные заявления Байдена в адрес российского лидера оскорбляют только сами США. Он добавил, что Байден таким образом просто демонстрирует поведение в стиле ковбоя. Подобную риторику представитель Кремля назвал также огромным позором для Вашингтона.

Ранее президент США позволил себе очередное грубое высказывание в адрес российского президента, назвав его «сумасшедшим». Белому дому уже приходилось оправдываться за слова Байдена. Так, в марте 2022 года, после того как американский президент заявил, что Путин «не может оставаться у власти», в США заявили, что смена властей в России не является целью политики Вашингтона.

В ответ на это Песков 5 апреля 2022 года заявил, что такое поведение недостойно главы государства. В Кремле 20 октября 2023 года также назвали неприемлемой для главы государства риторику главы Белого дома.

Сам Путин в ответ на хамские выпады Байдена ещё в марте 2021 года пожелал американскому лидеру здоровья. Он также пошутил, заявив, что «кто так обзывается, тот сам так называется». Президент уточнил, что в этих словах есть глубокий смысл, так как люди в другом человеке видят свои собственные качества.

Американский президент Джо Байден является самым возрастным президентом в истории США, ему 81 год. Байден постоянно попадает в различные курьёзные ситуации, часто путает названия стран, имена участников встреч, а также плохо ориентируется в пространстве.