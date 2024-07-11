Санкт-Петербург, 12 июля, 2024, 01:24 — ИА Регнум. Медведь, которого его хозяйка держала на своем участке в посёлке под Санкт-Петербургом, набросился на женщину и убил её. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД по городе.

ИА REGNUM Медведь

Трагедия произошла в садовом товариществе «Гидроникель», где проживала погибшая. Женщина 50-ти лет держала у себя на участке двух медведей, один из них напал на хозяйку и нанёс ей травмы, несовместимые с жизнью. Пострадавшая скончалась на месте, зверь убежал.

«Установлено, что дикие животные содержались по данному адресу на законных основаниях, супружеская пара занималась цирковой деятельностью», — уточняется в заявлении МВД, медведи жили у женщины с 2015 года.

Напавшего на дрессировщицу медведя застрелили сотрудники полиции, второй зверь находится в вольере и опасности для окружающих не представляет. Второго медведя усыпили на время, чтобы можно было работать на территории.

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Прокуратура Выборгского района Петербурга организовала проверку и следит за работой правоохранительных органов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жительница бурятского горда Нижнеангарск погибла от нападения медведя, когда рыбачила одна на берегу реки. Инспекторы «Бурприроднадзора» и охотники, отмечается в сообщении, застрелили данного медведя, следов других особей обнаружено не было.

1 июня медведица напала на дачника в Охинском районе в Сахалинской области. Инцидент произошёл на окраине села Тунгор. Мужчина шёл на свой дачный участок по лесной дороге, где дачник встретил медведицу с медвежонком. Животное напало на мужчину, защищая потомство. Мужчину госпитализировали с различными травмами в местную больницу.