На Сахалине дачник выжил после нападения медведя
Южно-Сахалинск, 3 июня, 2024, 11:49 — ИА Регнум. В Охинском районе Сахалинской области на дачника напала медведица, мужчина получил травмы. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба Агентства лесного и охотничьего хозяйства региона.
Отмечается, что инцидент произошёл 1 июня на окраине села Тунгор. Мужчина шёл на свой дачный участок и решил зайти в гараж. Путь к гаражу проходил по лесной дороге, где дачник встретил медведицу с медвежонком. Медведица напала на мужчину, защищая своё потомство.
В настоящее время пострадавший находится в местной больнице.
Лесничие осмотрели предположительное место нападения. Однако пострадавший не смог точно указать место из-за шокового состояния. В черте населённого пункта медведь обнаружен не был. Агентство будет продолжать обследование местности. Ситуация находится под контролем.
Как передавало ИА Регнум, в Швеции мужчина съел медведицу, которая напала на него и изуродовала ему лицо. Животное напало на 42-летнего Пера Сундстрёма, когда он отправился на охоту вместе с 14-летним сыном и своими друзьями. Медведица сбила мужчину с ног и начала грызть лицо.
Сын Сундстрема попытался отвлечь зверя и ударил его по морде. Тогда медведица и вцепилась в руку подростка. В этот момент охотник сумел выхватить ружьё и застрелить её в упор.
Медведица напала на дрессировщика — заслуженного артиста Олега Красова во время представления в цирке города Обнинска в Калужской области. Один из зрителей рассказал, что это произошло, когда дрессировщик начал ставить животное на колесо.