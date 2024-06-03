Южно-Сахалинск, 3 июня, 2024, 11:49 — ИА Регнум. В Охинском районе Сахалинской области на дачника напала медведица, мужчина получил травмы. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба Агентства лесного и охотничьего хозяйства региона.

Global Look Press/Sheldon/imagebroker.com

Отмечается, что инцидент произошёл 1 июня на окраине села Тунгор. Мужчина шёл на свой дачный участок и решил зайти в гараж. Путь к гаражу проходил по лесной дороге, где дачник встретил медведицу с медвежонком. Медведица напала на мужчину, защищая своё потомство.

В настоящее время пострадавший находится в местной больнице.

Лесничие осмотрели предположительное место нападения. Однако пострадавший не смог точно указать место из-за шокового состояния. В черте населённого пункта медведь обнаружен не был. Агентство будет продолжать обследование местности. Ситуация находится под контролем.

Как передавало ИА Регнум, в Швеции мужчина съел медведицу, которая напала на него и изуродовала ему лицо. Животное напало на 42-летнего Пера Сундстрёма, когда он отправился на охоту вместе с 14-летним сыном и своими друзьями. Медведица сбила мужчину с ног и начала грызть лицо.

Сын Сундстрема попытался отвлечь зверя и ударил его по морде. Тогда медведица и вцепилась в руку подростка. В этот момент охотник сумел выхватить ружьё и застрелить её в упор.

Медведица напала на дрессировщика — заслуженного артиста Олега Красова во время представления в цирке города Обнинска в Калужской области. Один из зрителей рассказал, что это произошло, когда дрессировщик начал ставить животное на колесо.