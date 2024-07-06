Посёлок городского типа Нижнеангарск, Бурятия, 6 июля, 2024, 21:26 — ИА Регнум. Жительница бурятского горда Нижнеангарск погибла от нападения медведя, когда рыбачила одна на берегу реки, сообщила 6 июля республиканская служба по охотничьему надзору «Бурприроднадзор».

По данным службы, медведь напал на женщину у реки Душкачанка, недалеко от тайги, зверь мог принять человека за угрозу или хотел воспользоваться уловом. От полученных травм она скончалась.

Инспекторы «Бурприроднадзора» и охотники, отмечается в сообщении, застрелили данного медведя, следов других особей обнаружено не было.

Как передавало ИА Регнум, 1 июня медведица напала на дачника в Охинском районе в Сахалинской области. Инцидент произошёл на окраине села Тунгор. Мужчина шёл на свой дачный участок и решил зайти в гараж. Путь к гаражу проходил по лесной дороге, где дачник встретил медведицу с медвежонком. Животное напало на мужчину, защищая потомство. Мужчину госпитализировали с различными травмами в местную больницу.

Также в июня СМИ сообщили, что чёрный медведь барибал ворвался в дом к 71-летней жительнице города Даунивилл в Калифорнии и загрыз её. После этого он несколько дней питался останками погибшей.