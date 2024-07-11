Токмак, Запорожская область, 11 июля, 2024, 21:58 — ИА Регнум. ВСУ 11 июля обстреляли село Чистополье Токмакского района в Запорожской области, от удара погиб один мирный житель, сообщили журналистам в оперативных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM

Украинские военные нанесли удар около 10:00 из артиллерийского оружия. Мирный житель получил множественные осколочные ранения головы, туловища, рук и ног. Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

«Несмотря на все усилия врачей, он скончался», — сообщили журналистам.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля ВСУ обстреляли зажигательными боеприпасами лестной массив возле Энергодара в Запорожской области. На следующий день огонь подступил вплотную к городу, на борьбу с огнём бросили все силы, в том числе привлекли добровольцев.

Также 10 июля украинская армия обстреляла из артиллерии водозабор в Энергодаре в Запорожской области. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что ВСУ пытаются лишить жителей воды, при этом выбрали момент, когда в регион пришла экстремальная жара.