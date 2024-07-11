Майкоп, 11 июля, 2024, 18:11 — ИА Регнум. ФСБ опубликовала видео, как силовики задерживают террориста, планировавшего нападение на православный храм в Майкопе, а также его признание в подготовке преступления.

Известия — Кадр из видео

На кадрах оперативной видеосъемки видно, как молодой человек на заправочной станции в ночное наливает бензин в пятилитровые бутылки. После задержания мужчина рассказал, зачем ему понадобилось горючее.

«Взяли бензин, хотели пролезть через забор и поджечь церковь»,— рассказал на допросе задержанный.

Молодой человек сообщил, что поручение совершить теракт он получил от неких «людей». Они также дали задание использовать в ходе нападения флаг ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России).

Задержанный также признался, что собирался убить охранника церкви. Как сообщало ИА Регнум, ФСБ 11 июля сообщила о предотвращении нападения на православный храм в Майкопе. По информации ведомства, злоумышленник планировал убить священнослужителей и охранников, а потом поджечь церковь. Он провёл предварительную разведку на местности, проработал схему нападения и изготовил зажигательные устройства. Сообщается, что террорист собирался снять нападение на видео, чтобы эти кадры использовались для пропаганды идей терроризма. После совершения преступления он планировал спрятаться за границей. При обыске у него нашли запрещённые материалы, флаг террористической организации, нож и компоненты зажигательного устройства.

23 июня террористы напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. От рук бандитов погибли 22 человека, в том числе настоятель храма отец Николай (Котельников) и начальник отдела полиции города Дагестанские Огни подполковник Мавлудин Хидирнабиев. Правоохранители ликвидировали шестерых нападавших.