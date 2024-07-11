Майкоп, 11 июля, 2024, 14:22 — ИА Регнум. ФСБ предотвратила вооружённое нападение члена запрещённой в России террористической организации на православный храм в Адыгее. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

«Террорист готовил нападение на культовое учреждение (православный храм) города Майкопа и убийство его священнослужителей и охранников с дальнейшим поджогом здания, провёл разведку местности, составил схему атаки, приобрёл необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что террорист, который является выходцем из одной из стран Центрально-Азиатского региона, планировал снять атаку на видео для пропаганды идей терроризма. После теракта он хотел скрыться за рубежом.

В ФСБ рассказали, что деятельность преступника своевременно выявили и пресекли в ходе проведённых мероприятий. У него обнаружили и изъяли запрещённые материалы, флаг террористической организации, нож и составные части зажигательного устройства.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт).

Как передавало ИА Регнум, 23 июня террористы в Дагестане напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. В результате атак погибли 22 человека, в том числе настоятель храма отец Николай (Котельников) и начальник отдела полиции города Дагестанские Огни подполковник Мавлудин Хидирнабиев.

Также стало известно, что среди боевиков были дети руководителя Сергокалинского района Магомеда Омарова. Экс-чиновника задержали, а затем и арестовали до 5 сентября по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.

Следственный комитет проинформировал о том, что подозреваемым в нападениях в Махачкале и Дербенте предъявили обвинение в терроризме.

10 июля ФСБ предотвратила теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». 8 июля сотрудники ведомства предотвратили попытку организации разведкой Украины угона российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3.