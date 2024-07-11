Минск, 11 июля, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Минский завод виноградных вин заявил о планах прекратить поставки в Россию из-за ограниченных производственных мощностей и роста цен на сырьё. О планах МЗВВ стало известно после критических заявления представителей российской винодельческой отрасли в адрес вин.

Виталий Тимкив/ РИА Новости

Предприятие сообщило, что основной объём вина оно продаёт покупателям в Белоруссии, а поставка вин в Россию проходит в тестовом режиме и в незначительных объёмах. МЗВВ пояснил, что его производственные мощности ограничены.

«Кроме того, учитывая уплачиваемые нами таможенные пошлины при ввозе европейских виноматериалов в Республику Беларусь и рост цен на них, МЗВВ планирует прекратить производство вин на экспорт в Российскую Федерацию», — процитировал МЗВВ сайт «РБК».

Предприятие также высказало недовольство по поводу критических заявлений со стороны представителей винодельческой отрасли, которые якобы заявили, что продукция МЗВВ не имеет права называться вином. Оно выразило своё несогласие, отметив, что строго соблюдает технологию, а также требования законодательства об интеллектуальной собственности.

МЗВВ заявило, что приобретает сортовые европейские виноматериалы «Глера», «Рислинг», «Грюнер Вельтлинер» у итальянских, немецких, австрийских производителей. Предприятие согласует с правообладателями право на их использование, внешний вид и органолептические характеристики.

В начале месяца стало известно, что российские импортеры вина начали поставлять в Россию продукцию МЗВВ и что названия этой продукции схожи с западными брендами. Глава Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексей Плотников 8 июля заявил, что следует отмечать импортированное через Белоруссию вино знаком «не является вином».

Как в конце июня сообщало ИА Регнум, в России с 1 июля, в соответствии с приказом Минфина, подняли минимальные розничные цены на спиртное крепостью выше 28 градусов. Кроме того, выросли минимальные отпускные и оптовые цены у производителей.