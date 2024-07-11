Москва, 11 июля, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Запад стремиться диктовать мировому сообществу правила в лучших традициях колониализма, заявил 11 июля президент России Владимир Путин на Парламентском форуме БРИКС.

Thomas Trutschel/Global Look Press

«Действуя вопреки исторической логике и нередко даже во вред долгосрочным интересам собственных народов, они сегодня стремятся зафиксировать некий порядок на своих так называемых правилах, которые никто не видел, никто не обсуждал и никто никогда не принимал», — отметил российский лидер.

Президент отметил, что все эти правила пишутся и корректируются под конкретную ситуацию в интересах тех, кто счёл себя исключительными в «лучших традициях колониализма». Попытки подменить международное право необходимы Западу для сохранения доминирующего положения в мире. В этих же целях там используют шантаж и силу.

В России видят попытки ограничить прямые контакты законодателей, противоречащие праву государств на отстаивание своих интересов, добавил президент.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня российский лидер отметил, что Запад подорвал военно-политическую стабильность в мире. Он добавил, что санкциями и торговыми войнами Запад дискредитировал и ослабил ключевые рыночные институты, используя МВФ и Всемирный банк, передёргивая климатическую повестку и сдерживая развитие Глобального Юга.

23 мая Путин заявил, что Запад любую ситуацию трактует так, как ему выгоднее. Он провёл параллель между отношением западных политиков к ситуациям в Югославии в 1999 году и на Украине после 2014 года и заметил, что НАТО и часть государств объединения поучаствовали в военной акции в Европе без резолюции Совета Безопасности ООН. Путин задался вопросом, как это стало возможным.