Москва, 23 марта, 2024, 21:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что Запад любую ситуацию трактует так, как ему выгоднее. Об этом российский лидер сказал в документальном фильме «Белград» гендиректора ТАСС Андрея Кондрашова.

Иван Шилов ИА Регнум

«Наши западные контрагенты, они ведь всегда всё разворачивают исключительно в свою пользу и всё трактуют в свою пользу», — отметил глава государства.

Путин провёл параллель между отношением западных политиков к ситуациям в Югославии в 1999 году и на Украине после 2014 года и заметил, что НАТО и часть государств объединения поучаствовали в военной акции в Европе без резолюции Совета безопасности ООН. Путин задался вопросом, как это стало возможным.

«Ответ знаете был какой? «Ну как же так! Там (в Югославии. — Прим. ИА Регнум) на протяжении восьми лет шла гражданская война, люди погибали, нужно было положить этому конец», — поделился президент.

После 2014 года на Украине тоже началась гражданская война и неоднократные военные операции против Донбасса, и это продолжалось как раз восемь лет, напомнил российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в ноябре 2023 года заявил, что Запад ненавидит Россию и лично Путина, который сломал его стратегию по расчленению страны для захвата её природных ресурсов. По словам эксперта, западные страны уже полностью поделили Россию и её ресурсы, как получилось у них с Югославией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в мае 2023 года заявлял, что Запад цинично пытается обвинить Россию в нарушении международного права, которое он растоптал в Югославии, Ираке и Ливии. Глава МИД напомнил, что Запад развязал против этих стран агрессивные войны.

НАТО начало операцию против Югославии 24 марта 1999 года под предлогом предотвращения якобы возможного «геноцида» албанского населения в Косове. За это время по территории страны выпустили 3 тыс. крылатых ракет и сбросили порядка 80 тыс. тонн бомб, включая кассетные и с обеднённым ураном.

По данным сербской стороны, в результате погибли от 3,5 до 4 тыс. человек, две трети из которых — мирные жители. После бомбардировок Сербии боеприпасами с обеднённым ураном в стране заболели раком около 30 тыс. человек, из которых 10–18 тыс. умерли.