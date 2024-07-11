Лондон, 11 июля, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Полицейские задержали на севере Лондона 26-летнего Кайла Клиффорда, подозреваемого в убийстве жены и двух дочерей ведущего телеканала Би-би-си Джона Ханта. Об этом 11 июля сообщила газета The Sun.

Hertfordshire Constabulary Кайл Клиффорд

Отмечается, что предполагаемого убийцу обнаружили на кладбище Лавендер-Хилл. Он ранен, но, как сообщает полиция, при задержании оружие не применяли.

По информации издания, Клиффорд служил в британских вооружённых силах и незадолго до убийства уволился. Ранее он встречался с одной из дочерей Ханта.

Как передавало ИА Регнум, преступление было совершено в ночь на 10 июля в доме Ханта. Погибли его 61-летняя жена Кэрол и дочери — 25-летняя Луиза и 28-летняя Ханна. Клиффорд расстрелял их из арбалета. Сообщалось, что Клиффорда видно на видео, снятом камерой, встроенной в дверь дома, находящегося напротив дома Ханта. На кадрах подозреваемый уходит с места преступления, неся что-то в руках, завёрнутое в простыню, подходит к автомобилю и уезжает на нём.