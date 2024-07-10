Ровно, Украина, 10 июля, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Объект энергетической инфраструктуры получил повреждения в Ровненской области на западе Украины. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба компании «Укрэнерго».

Иван Шилов ИА REGNUM Ровно

Уточняется, что энергообъект в Ровненской области подвергся атаке БПЛА. В нескольких районах прекратилось энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей.

Отмечается, что энергоснабжение восстановлено, аварийно-восстановительные работы на объекте продолжаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 10 июля в административном центре Ровненской области Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. После взрывов произошёл крупный пожар, в некоторых районах области наблюдались перебои с электроснабжением.

Кроме того, взрывы прогремели в Хмельницкой области, а мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе после объявления воздушной тревоги в Одесской области.