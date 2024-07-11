Москва, 11 июля, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Ставшая причиной недавней вспышки ботулизма фасоль закупалась за рубежом. Об этом 11 июля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья.

Frank Bienewald/Global Look Press

«Покупая сухую фасоль за границами Российской Федерации, отваривая её, пакуя в пластиковые пакеты по 3,5-8 кг, вакуумируя каким-то непонятным образом, сейчас Следственный комитет разбирается, получив документы на эту продукцию и внеся её в реестр, который ведёт Росаккредитация, таким образом сделав её легальной видимостью», — сказала она.

Попова уточнила, что возбудителя ботулизма типа А обнаружили в фасоли в недоеденном салате, который являлся максимально комфортной для микроорганизмов средой.

Глава Роспотребнадзора добавила, что заражённая фасоль поступала только по адресу «Кухни на районе» в Москве, где её использовали для приготовления салатов и дальнейшего развоза.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 11 июля Попова рассказала, что в России общее число заразившихся ботулизмом во время недавней вспышки составило 417 человек, двое из которых скончались. Глава ведомства добавила, что ставшую причиной этого фасоль закупали за рубежом.

В городе Дзержинске Нижегородской области 5 июля от ботулизма скончался 24-летний мужчина. А 24 июня в Костроме от этого же заболевания скончался 21-летний житель области. По информации врачей, мужчина слишком поздно обратился за помощью.

Причиной вспышки ботулизма стала красная фасоль в вакуумной упаковке от производителя ООО «Савон-К». После случаев выявления заболевания должностных лиц компании-производителя задержали и арестовали. Роспотребнадзор позднее сообщил об изъятии из оборота свыше 250 тонн сырья и пищевой продукции, которая могла стать причиной заболевания.