Роспотребнадзор: ставшая причиной ботулизма фасоль закупалась за рубежом
Москва, 11 июля, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Ставшая причиной недавней вспышки ботулизма фасоль закупалась за рубежом. Об этом 11 июля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья.
«Покупая сухую фасоль за границами Российской Федерации, отваривая её, пакуя в пластиковые пакеты по 3,5-8 кг, вакуумируя каким-то непонятным образом, сейчас Следственный комитет разбирается, получив документы на эту продукцию и внеся её в реестр, который ведёт Росаккредитация, таким образом сделав её легальной видимостью», — сказала она.
Попова уточнила, что возбудителя ботулизма типа А обнаружили в фасоли в недоеденном салате, который являлся максимально комфортной для микроорганизмов средой.
Глава Роспотребнадзора добавила, что заражённая фасоль поступала только по адресу «Кухни на районе» в Москве, где её использовали для приготовления салатов и дальнейшего развоза.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 11 июля Попова рассказала, что в России общее число заразившихся ботулизмом во время недавней вспышки составило 417 человек, двое из которых скончались. Глава ведомства добавила, что ставшую причиной этого фасоль закупали за рубежом.
В городе Дзержинске Нижегородской области 5 июля от ботулизма скончался 24-летний мужчина. А 24 июня в Костроме от этого же заболевания скончался 21-летний житель области. По информации врачей, мужчина слишком поздно обратился за помощью.
Причиной вспышки ботулизма стала красная фасоль в вакуумной упаковке от производителя ООО «Савон-К». После случаев выявления заболевания должностных лиц компании-производителя задержали и арестовали. Роспотребнадзор позднее сообщил об изъятии из оборота свыше 250 тонн сырья и пищевой продукции, которая могла стать причиной заболевания.