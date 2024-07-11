Москва, 11 июля, 2024, 10:39 — ИА Регнум. В связи с проведением летнего парада ретротранспорта 13 июля в Москве временно перекроют движение на ряде улиц в центре, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта.

Валентин Егоршин/ТАСС

В частности, с 08:00 до 11:00 движение закроют на участках Садовнического проезда: от Климентовского переулка до дома 25, строение 1 по Пятницкой улице, от дома 25 по Пятницкой улице до Большой Татарской улицы и в районе дома 22/24, строение 1 по Овчинниковской набережной.

С 12:00 до 18:30 проезд перекроют на Чистопрудном бульваре от улицы Покровка до Мясницкой улицы и в Белгородском проезде от улицы Покровка до Чистопрудного бульвара.

Также с 11:00 до 12:00 не более чем на десять минут будут закрывать движение в Садовническом проезде от дома 22/24, строение 1 по Овчинниковской набережной до Большого Устьинского моста, на Большом Устьинском мосту в Устьинском проезде от Большого Устьинского моста до Яузской улицы. на Яузском бульваре от Яузской улицы до Подколокольного переулка, на Покровском бульваре от Подколокольного переулка до улицы Покровка.

с 00:01 12 июля до окончания мероприятия на Чистопрудном бульваре и в Белгородском проезде запретят парковку.

Как сообщало ИА Регнум, 13 и 14 июля ряд улиц в Москве станут пешеходными. На выходных состоится фестиваля «Ешь. Гуляй. Дыши», его проведут в рамках проекта «Лето в Москве». В ресторанах и кафе на новом пешеходном маршруте предложат попробовать семейные завтраки, обеды и ужины. Для тех, кто проводит лето на ногах, выставят стойки с лимонадами, мороженым, закусками днем, а вечером — с коктейлями.

Вырученные предпринимателями средства направят на нужды фонда специальной военной операции.

1 июня в Москве стартовал масштабный фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!», который объединит все летние активности.

Мэр Сергей Собянин рассказал, что Бульварное кольцо станет пространством моды, спорта и культуры. На Никитском бульваре будет проходить вернисаж. Петровский бульвар станет местом притяжения для художников, любящих рисовать на пленэре. На Покровском устроят литературные чтения, а на Тверском — мини-фестивали моды, фотографии и красоты. На Рождественском и Страстном выступят уличные музыканты, на Гоголевском обучат игре в шахматы, а на Яузском — рисовать граффити.