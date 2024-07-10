Москва, 10 июля, 2024, 19:31 — ИА Регнум. В Москве с 13 по 14 июля состоится фестиваля «Ешь. Гуляй. Дыши», его проведут в рамках проекта «Лето в Москве», сообщил 10 июля официальный портал мэра Москвы Сергея Собянина.

Алексей Филиппов/РИА Новости

На два дня улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и Газетный переулок станут пешеходными.

В выходные в ресторанах и кафе на новом пешеходном маршруте предложат попробовать семейные завтраки, обеды и ужины. Для тех, кто проводит лето на ногах, выставят стойки с лимонадами, мороженым, закусками днем, а вечером — с коктейлями.

Вырученные предпринимателями средства направят на нужды фонда специальной военной операции.

Помимо гастрономической программы на маршруте москвичей будут ждать театрализованные представления, танцы, выступления уличных музыкантов, шоу диджеев, детские викторины и подвижные игры.

В дни фестиваля водителям придётся учитывать временные изменения в схеме движения по центральным улицам столицы. С 06:00 13 июля до 23:59 14 июля закроют для проезда улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка, а также Газетный переулок.

Ограничения введут и на прилегающих переулках. В их числе Малый Козихинский, Дмитровский, Малый Кисловский, Брюсов, Романов, Леонтьевский и ряд других.

Дополнительно на улицах Малой Бронной, Большой Никитской, Большая Дмитровка, в Газетном, Камергерском, Глинищевском переулках и Тверском проезде нельзя будет передвигаться на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности.

На участках перекрытий ограничат парковку (в том числе для резидентов) с 00:00 12 июля до 23:59 14 июля.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля на Тверском бульваре в рамках проекта «Лето в Москве» стартовал фестиваль летних игр. Жителей и гостей столицы ждут тренировки на открытых площадках, танцы и эстафеты, посетить которые можно будет до 14 июля включительно. Также на бульваре можно будет пополнить коллекцию настольных игр, современных игрушек и обновить спортивный инвентарь: мячи, ракетки и воланчики для бадминтона, а также наборы для пинг-понга.

Летом в столице проведут ряд ночных прогулок по Московскому метрополитену. В путешествие можно будет отправиться рамках проекта «Экскурсии в метро». Ближайшая экскурсия состоится 19 июля. Из электродепо «Измайлово» участники отправятся в путешествие по Арбатско-Покровской и Филевской линиям метро с остановками на станциях «Партизанская», «Электрозаводская» и «Площадь Революции».