Москва, 1 июня, 2024, 13:12 — ИА Регнум. В Москве с 1 июня стартовал масштабный фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!», который объединит все летние активности. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своём блоге.

Олег Елков/ТАСС

«Целых 100 дней будут работать фестивальные площадки по всему городу: бульвары и скверы, парки и набережные, традиционные точки проведения праздников и фестивалей и абсолютно неожиданные места — вроде площадок для выгула собак. Участников ждут десятки тысяч мероприятий», — заявил мэр столицы.

Он отметил, что Бульварное кольцо станет пространством моды, спорта и культуры. На Никитском бульваре будет проходить вернисаж. Петровский бульвар станет местом притяжения для художников, любящих рисовать на пленэре. На Покровском бульваре устроят литературные чтения, а на Тверском — мини-фестивали моды, фотографии и красоты. На Рождественском и Страстном бульварах выступят уличные музыканты, на Гоголевском обучат игре в шахматы, а на Яузском — рисовать граффити.

Набережные столицы станут местом для спортивных тренировок и тематических мастер-классов, добавил Собянин.

А фестивальные площадки предложат места для игры в баскетбол и волейбол, танцевальных классов, фитнес-зарядок и других активностей. На портале mos.ru уже заработал удобный сервис бесплатного бронирования городских площадок, заполнение заявки отнимет не более пяти минут.

Узнать программу летнего фестиваля можно по ссылке.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» прошли показательные выступления кинологической службы Министерства внутренних дел России «Щенячий патруль».

Зрители увидели, как трёхмесячные щенки ищут спрятанные предметы, занимаются на тренажёрах и демонстрируют первые профессиональные навыки. Многим из них это позволил получить метод бесконфликтной дрессировки, разработанный в кинологическом центре МВД. С 1 по 30 июня в столице пройдёт 50 мероприятий из цикла «Друг, спасатель, защитник».