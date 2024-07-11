Биробиджан, 11 июля, 2024, 06:25 — ИА Регнум. Суд в Еврейской автономной области приговорил студента из Биробиджана к пяти годам лишения свободы за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Об этом в четверг, 11 июля, сообщили в УФСБ России по региону.

Иван Шилов ИА Регнум ФСБ

По версии следствия, мужчина за материальное вознаграждение передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные о местах дислокации российских подразделений в зоне проведения специальной военной операции.

Отмечается, что в ходе следствия обвиняемый полностью признал вину и сотрудничал следствием. На суде мужчина призвал себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 Уголовного кодекса («Государственная измена»). Учитывая это, суд применил положение ст. 64 УК РФ о назначении более мягкого наказания и приговорил обвиняемого к пяти годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год и с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о пресечении попытки СБУ угнать бомбардировщик Ту-22М3, предназначенный для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиабомбами. Украинские спецслужбы предприняли неудачную попытку за денежное вознаграждение и предоставление гражданства одной из стран Западной Европы завербовать российского пилота, склонив его к перелёту и посадке бомбардировщика на Украине. По словам лётчика ВКС РФ, вышедший на него представитель киевского режима пообещал за угон бомбардировщика три миллиона долларов.

В июне сотрудники ФСБ РФ задержали в Крыму бывшего следователя МВД по подозрению в государственной измене. По данным следствия, задержанный ранее передавал СБУ личную информацию о гражданах, используя закрытые базы.