Орехов, Запорожская область, 11 июля, 2024, 05:52 — ИА Регнум. Миномётный расчёт группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России уничтожил расчёт американского автоматического станкового гранатомёта Mk 19 украинских войск на ореховском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в четверг, 11 июля, сообщили в Министерстве обороны.

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«Расчёт 120-миллиметрового миномёта 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» уничтожил огневую позицию и расчёт американского АГС Mk 19 ВСУ», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что позицию противника удалось обнаружить во время воздушной разведки с помощью беспилотного летательного аппарата. В результате миномётного огня ВСУ потеряли по меньшей мере двух военных, американский гранатомёт получил критические повреждения.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Днепр» в течение суток нанесли удары по расположениям личного состава и техники двух бригад ВСУ в районах Антоновки, Токаревки и Садового в Херсонской области. В результате боевых действий украинские войска потеряли до 85 военнослужащих, две гаубицы Д-20 и четыре автомобиля.