Донецк, 11 июля, 2024, 01:51 — ИА Регнум. На территории больницы на востоке Донецка упала неразорвавшаяся ракета американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом в среду, 10 июля, сообщили «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

По информации источника, неразорвавшаяся ракета упала в Пролетарском районе города на территории городской больницы №11.

Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники МЧС России и сапёры, оперативно обезвредившие боеприпас. О пострадавших и каких-либо повреждения не сообщалось.

По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины, ВСУ в течение суток 10 июля 37 раз обстреляли территорию региона, выпустив суммарно 113 единиц различных боеприпасов. В результате обстрелов пострадали два человека, повреждения получили пять жилых домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, в среду вечером украинские войска атаковали посёлок Красное в Шебекинском городском округе и сёла Байцуры и Зозули в Борисовском районе. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадал один мирный житель. По предварительной информации, в результате детонации дронов-камикадзе повреждены частное домовладение и комбайн.