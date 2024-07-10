Вашингтон, 10 июля, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Страны — участницы НАТО в ходе саммита в Вашингтоне объявят о намерении ежегодно выделять минимум 40 млрд евро на военную помощь Вооружённым силам Украины, сообщается в пресс-релизе на сайте Белого дома.

Radek Pietruszka/EPA/ТАСС

«Союзники объявят о своем намерении предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года», — указано в документе.

Отмечается, что члены альянса будут стремиться обеспечить устойчивый уровень помощи в области безопасности «для победы Украины».

Также НАТО объявит о создании структуры для помощи обучения солдат ВСУ на территории стран альянса.

Саммит НАТО, посвящённый 75-летию альянса, проходит с 9 по 11 июля в Вашингтоне.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля стало известно, что США и их союзники обязались выделить более миллиарда долларов на укрепление систем противовоздушной обороны Украины. В совместном заявлении Вашингтона и партнёров отмечалось, что страны приветствуют проводимую НАТО работу, направленную на поддержку усилий Украины по созданию унифицированной с альянсом архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что НАТО в ходе предстоящего 9–11 июля саммита объявит о создании в Германии штаб-квартиры для координации помощи Киеву, вместо того чтобы пригласить Украину в альянс.