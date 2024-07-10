Мать с дочерью и пилот погибли при крушении самолёта в Татарстане
Камско-Устьинский район, Татарстан, 10 июля, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Жертвами крушения легкомоторного самолёта в Татарстане стали 46-летняя мать с 11-летней дочерью, а также пилот воздушного судна, которому был 41 год. Об этом сообщил РЕН ТВ, ссылаясь на источник в экстренных службах.
«Отец погибшей девочки, 47-летний мужчина, выжил», — говорится в публикации.
Сообщается, что у пострадавшего мужчины тяжёлые травмы. Его госпитализировали, врачи стараются спасти ему жизнь.
Как сообщало ИА Регнум, 10 июля возле посёлка Камское Устье в Татарстане разбился прогулочный легкомоторный самолёт Cessna-172. Он упал и загорелся возле палаточного лагеря.
Следственный комитет России в связи авиакатастрофой в Татарстане возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».