Камско-Устьинский район, Татарстан, 10 июля, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Жертвами крушения легкомоторного самолёта в Татарстане стали 46-летняя мать с 11-летней дочерью, а также пилот воздушного судна, которому был 41 год. Об этом сообщил РЕН ТВ, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Приволжская транспортная прокуратура

«Отец погибшей девочки, 47-летний мужчина, выжил», — говорится в публикации.

Сообщается, что у пострадавшего мужчины тяжёлые травмы. Его госпитализировали, врачи стараются спасти ему жизнь.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля возле посёлка Камское Устье в Татарстане разбился прогулочный легкомоторный самолёт Cessna-172. Он упал и загорелся возле палаточного лагеря.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3901014" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Место крушения самолёта в Камско-Устьинском районе Татарстана

Следственный комитет России в связи авиакатастрофой в Татарстане возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».