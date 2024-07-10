Уфа, 10 июля, 2024, 10:20 — ИА Регнум. В результате крушения легкомоторного самолёта в Башкирии погибли три человека и ещё один пострадал. Об этом 10 июля сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

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«Три человека погибли, один пострадал при крушении легкомоторного самолёта в Башкирии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что прогулочный самолёт Cessna-172 упал и загорелся у палаточного лагеря в районе поселка Камское Устье. Ведётся установление причин трагического происшествия.

Как передавало ИА Регнум, 30 июня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о жёсткой посадке в Бодайбинском районе вертолёта Ми-8, который перевозил специалистов «Авиалесоохраны». Глава региона уточнил, что все находившиеся на борту воздушного судна семь специалистов «Авиалесоохраны» и три члена экипажа выжили.

В населённом пункте Беляво около Варшавы 27 июня упал пожарный самолёт Dromader. Пилота воздушного судна доставили на вертолёте санитарной авиации в медучреждение.