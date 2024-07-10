Камско-Устьинский район, Татарстан, 10 июля, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за крушения легкомоторного самолёта в Татарстане, в результате которого погибли люди, сообщили в Центральным МСУТ СК.

ГУ МЧС России по Республике Татарстан

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — заявили в ведомстве.

Следствием предварительно установлено, что 10 июля легкомоторный самолёт Cessna-172 совершил жесткую посадку в районе палаточного лагеря рядом с посёлком Камское Устье. Воздушное судно выполняло экскурсионный полёт. В результате инцидента самолёт оказался повреждён и загорелся. Из четырёх человек на борту выжил лишь один. Его оперативно доставили в медицинское учреждение. Среди трёх погибших была несовершеннолетняя.

Причинами крушения могли стать техническая неисправность и ошибка пилотирования, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на оперативные службы.

Следователи и криминалисты проводят комплекс действий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о жёсткой посадке в Бодайбинском районе вертолёта Ми-8, который перевозил специалистов «Авиалесоохраны». Глава региона уточнил, что все находившиеся на борту воздушного судна семь специалистов «Авиалесоохраны» и три члена экипажа выжили.

В населённом пункте Беляво около Варшавы 27 июня упал пожарный самолёт Dromader. Пилота воздушного судна доставили на вертолёте санитарной авиации в медучреждение.