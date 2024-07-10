МСП получат 120 млрд руб. под «зонтичные» поручительства в III квартале
Москва, 10 июля, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Корпорация МСП предоставила банкам-партнерам 60 млрд рублей в виде «зонтичных» поручительств. Эти средства будут использованы для кредитования малого и среднего бизнеса в III квартале. Как сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, таким образом предприниматели смогут привлечь не менее 120 млрд рублей кредитов.
«Корпорация МСП довела банкам-партнерам новый лимит своих «зонтичных» поручительств на III квартал текущего года. Их общая сумма составила 60 млрд рублей, что с учетом покрытия до 50% позволит малому и среднему бизнесу получить в банках суммарно не менее 120 млрд рублей, — отметил Александр Исаевич. — При этом из суммарного объема выделенного лимита «зонтичных» поручительств 10 млрд рублей в соответствии с запросами предпринимателей будет направлено для обеспечения кредитов на сумму до 3 млн рублей».
Лимит поручительств распределен по банкам-партнерам, которые под них будут кредитовать малый и средний бизнес. Всего в III квартале с «зонтичными» поручительствами Корпорации МСП будут работать 18 банков, в их числе те, у которых остались ранее выделенные лимиты. Представители малого и среднего бизнеса могут также обращаться в региональные банки, имеющие лимиты «зонтичных» поручительств.
«Зонтичные» поручительства — это инструмент господдержки, который помогает бизнесу решать проблему нехватки или отсутствия залога при обращении в банки за финансированием», напомнил генеральный директор Корпорации МСП. Он отметил, что поручительства покрывают до 50% от суммы кредита. Бизнесмены могут пользоваться «зонтичными» поручительствами в любом уголке страны.
Механизм «зонтичных» поручительств был запущен по поручению президента РФ Владимира Путина в 2021 году.