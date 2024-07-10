Москва, 10 июля, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Корпорация МСП предоставила банкам-партнерам 60 млрд рублей в виде «зонтичных» поручительств. Эти средства будут использованы для кредитования малого и среднего бизнеса в III квартале. Как сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, таким образом предприниматели смогут привлечь не менее 120 млрд рублей кредитов.

Иван Шилов ИА Регнум Бизнес, предпринимательство, МСП

«Корпорация МСП довела банкам-партнерам новый лимит своих «зонтичных» поручительств на III квартал текущего года. Их общая сумма составила 60 млрд рублей, что с учетом покрытия до 50% позволит малому и среднему бизнесу получить в банках суммарно не менее 120 млрд рублей, — отметил Александр Исаевич. — При этом из суммарного объема выделенного лимита «зонтичных» поручительств 10 млрд рублей в соответствии с запросами предпринимателей будет направлено для обеспечения кредитов на сумму до 3 млн рублей».

Лимит поручительств распределен по банкам-партнерам, которые под них будут кредитовать малый и средний бизнес. Всего в III квартале с «зонтичными» поручительствами Корпорации МСП будут работать 18 банков, в их числе те, у которых остались ранее выделенные лимиты. Представители малого и среднего бизнеса могут также обращаться в региональные банки, имеющие лимиты «зонтичных» поручительств.

«Зонтичные» поручительства — это инструмент господдержки, который помогает бизнесу решать проблему нехватки или отсутствия залога при обращении в банки за финансированием», напомнил генеральный директор Корпорации МСП. Он отметил, что поручительства покрывают до 50% от суммы кредита. Бизнесмены могут пользоваться «зонтичными» поручительствами в любом уголке страны.

Механизм «зонтичных» поручительств был запущен по поручению президента РФ Владимира Путина в 2021 году.