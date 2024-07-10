Киев, 10 июля, 2024, 05:36 — ИА Регнум. Снятия ограничений на удары оружием США по территории России намерен добиться Киев в ходе саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом 9 июля сообщает издание Politico со ссылкой на главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

По данным издания, Украина планирует на саммите НАТО оказать давление на администрацию Белого дома с целью снять ограничения на применение американских вооружений, полученных Киевом, для ударов по российской территории.

Ермак пояснил изданию, что Киев намерен прежде всего добиться разрешения применять для ударов по России более дальнобойные ракеты ATACMS. Также киевский режим хочет получить от США список вооружений, которые планируется передать на Украину, и сроки их получения. Ермак посетовал, что поставка помощи, которую Конгресс США одобрил ещё весной, задерживается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, ограничения на применение Вооружёнными силами Украины (ВСУ) американского оружия для нанесения ударов вглубь территории России США снимать не планируют. Изменений в позиции Белого дома по данному вопросу нет.

Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в причастности Вашингтона к атакам ВСУ. Без участия США ракеты, поставленные Украине, не долетели бы до целей на российской территории.

Лавров напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже подробно останавливался на этом, когда говорил о действии ракет ATACMS и других дальнобойных вооружений, которые киевский режим получает от американцев. Российский лидер рекомендовал политикам стран НАТО осознать, что их призывы разрешить ВСУ наносить удары переданным Западом оружием по территории России могут спровоцировать серьёзные последствия.

23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские силы противовоздушной обороны перехватили четыре цели, боевая часть пятой ракеты разорвалась в воздухе, осколки упали на прибрежную территорию. В результате погибли четыре мирных жителя, включая двоих детей, ещё 153 человека пострадали.