Полтава, Украина, 9 июля, 2024, 19:44 — ИА Регнум. В Полтавской области прогремели взрывы, связанные с работой украинской системы противовоздушной обороны. Об этом 9 июля сообщило издание «Страна. ua».

Ксения Михайлова/РИА Новости

«В Полтавской области звучат взрывы — ПВО работает», — говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области объявили воздушную тревогу.

Минобороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам в Полтавской области. В ведомстве ранее неоднократно отмечали, что российские войска наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как ранее передавало ИА Регнум, украинское издание «Страна. ua» сообщило, что взрывы прогремели в Одесской области, в частности, в Одессе и Черноморске. В регионе звучал сигнал воздушной тревоги.

6 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные ударили по украинскому аэродрому Мартыновка в Николаевской области, взрывом повредило самолёт.