Одесса, Украина, 9 июля, 2024, 16:12 — ИА Регнум. В Одесской области прогремели взрывы. Об этом 9 июля сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что взрывы прогремели в Одессе и Черноморске.

Также о взрыве в Одессе сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.

Минобороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам в Одесской области. В ведомстве неоднократно отмечали, что российские войска наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные ударили по месту расположения иностранных наёмников в Черноморске, которые прибыли на место происшествия буквально за несколько часов до удара. В тот же день ВС России поразили центр ВСУ под Одессой, где британцы обучали диверсантов-подводников.