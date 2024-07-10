Анкара, 10 июля, 2024, 04:02 — ИА Регнум. Трагедия в школе в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, произошедшая в результате обстрела со стороны израильских войск и приведшая к гибели по меньшей мере 29 человек, является попыткой властей Израиля подорвать переговоры о прекращении огня, заявили в министерстве иностранных дел Турции.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Мы осуждаем массовое убийство Израилем десятков невинных гражданских лиц в школе, где укрывались палестинцы в Хан-Юнисе… Массовые захоронения, обнаруженные в Хан-Юнисе, нападения на четыре школы за последние четыре дня являются доказательством того, что Израиль стремится к полному уничтожению палестинского народа», — говорится в релизе.

В турецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что Анкара рассматривает подобные нападения на мирное население сектора Газа как попытки властей Израиля сорвать переговоры о прекращении огня.

Как передавало ИА Регнум, 9 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла территорию школы в районе Абасан на востоке Хан-Юниса. По данным телеканала «Аль-Кахира аль-Ихбария», в результате трагедии погибли по меньшей мере 29 человек, большинство из которых — женщины и дети.

Ранее постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя на пресс-конференции по случаю перехода к РФ председательства в СБ ООН заявил, что ни один элемент резолюции США о прекращении огня в секторе Газа не был выполнен. Он также заверил, что Россия продолжит оказывать Палестине посильную гуманитарную помощь. По его словам, самолёты МЧС России с момента обострения палестино-израильского конфликта направили нуждающимся в Газе более 500 тонн гуманитарных грузов.