Вашингтон, 2 июля, 2024, 20:08 — ИА Регнум. Россия продолжит оказание посильной гуманитарной помощи Палестине. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Habboub Ramez/ABACA/ТАСС

«Со своей стороны продолжим оказывать палестинцам посильную гуманитарную помощь», — заявил он в ходе заседания Совбеза, посвящённого выполнению резолюции о гуманитарном механизме для сектора Газа.

Небензя подчеркнул, что с самого начала кризиса самолеты МЧС РФ доставили более 500 тонн гуманитарных грузов в приграничный египетский город Эль-Ариш для последующей их отправки в осаждённый анклав по линии египетского общества международного движения Красного Полумесяца.

Как передавало ИА Регнум, во время пресс-конференции по случаю перехода к России председательства в Совете Безопасности ООН в июле Небезня отметил, что ни один из элементов резолюции США о прекращении огня в секторе Газа так и не был выполнен, из-за чего ситуация в Палестине не имеет никаких признаков улучшения и продолжит оставаться в центре внимания.

1 июля он сказал, что возможная поставка Израилем комплексов Patriot Украине может иметь определённые политические последствия. Небезня также уточнил, что переданные вооружения в конце концов будут уничтожены вне зависимости от страны, поставляющей их.

Ранее российский дипломат отметил, что конфликт на Украине невозможно решить за один день, как это предлагал сделать экс-президент США Дональд Трамп. В течение своей предвыборной кампании бывший президент не раз обещал прекратить этот конфликт в случае его избрания на пост президента. Так, в ходе одного из своих выступлений он сказал, что сможет сделать это всего за 24 часа, остановив военные действия ещё до инаугурации.