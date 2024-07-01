Нью-Йорк, США, 1 июля, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Ни один элемент резолюции США о прекращении огня в секторе Газа не был выполнен. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Очевидно, ситуация в Палестине будет оставаться в центре внимания. К сожалению, нет как никаких признаков улучшения ситуации там, так и близости прекращения огня», — отметил Небензя на пресс-конференции по случаю перехода к России председательства в СБ ООН в июле.

Вместе с тем постпред России указал на то, что ни один из элементов резолюции США о прекращении огня в секторе Газа так и не был выполнен.

С 1 июля Россия председательствует в Совбезе ООН, ранее она координировала работу этого органа в апреле 2023 года. Под председательством России пройдёт ряд заседаний СБ ООН, посвящённых урегулированию на Ближнем Востоке, сотрудничеству с различными региональными организациями, такими как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Содружество Независимых Государств (СНГ), а также новое глобальное «уравнение безопасности».

Как передавало ИА Регнум, 10 июня СБ ООН принял разработанный США проект резолюции, предусматривающий постоянное прекращения огня в Газе. В поддержку документа выступили 14 из 15 членов Совбеза, Россия воздержалась от голосования. Небензя тогда заявил, что у РФ остался ряд вопросов к инициированному американской стороной проекту резолюции. Предложенную инициативу он назвал «котом в мешке».

До этого, 31 мая, президент США Джо Байден заявил, что в сделке, которую Израиль предложил ХАМАС, прописаны три этапа урегулирования конфликта, предусматривающие продолжительное прекращения огня, полный вывод израильских войск с территории палестинского анклава, обмен заложников на заключённых и восстановление поставок гуманитарной помощи. Позже, 11 июня, ХАМАС отвергло предложение Байдена по освобождению заложников.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что 7 октября Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой, но отвечает на неё тоже достаточно жестокими методами. Он добавил, что, несмотря на ожесточение с обеих сторон, нужно думать о гражданском населении, а решать палестинский вопрос нужно мирными средствами, а именно — вернуться к формуле ООН о создании палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

В Кремле также отмечали, что фундаментом разрешения конфликта на Ближнем Востоке должно стать создание независимой Палестины.