Киев, 10 июля, 2024, 00:45 — ИА Регнум. Сотрудники украинской полиции и Службы безопасности Украины задержали в Днепропетровске группу лиц, похищавших деньги со счетов погибших военных ВСУ. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба СБУ.

Ssu.gov.ua СБУ

По данным ведомства, преступники получали доступ к банковским приложениям на гаджетах военнослужащих, а после переводили денежные средства на свои счета. Кроме того, злоумышлении оформляли онлайн-кредиты на погибших, а затем обналичивали заёмные средства.

В СБУ уточнили, что мошенники старались реализовать свои схемы в короткие сроки, пока финансовые организации не получат данные о смерти реальных клиентов. Преступники смогли присвоить почти 1,5 млн гривен (36,8 тысячи долларов).

Группа состояла из пяти человек. В отношении этих лиц возбудили уголовное дело по статьям о мошенничестве, подделке документов и несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем. Фигурантам расследования грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, в середине марта стало известно, что силовики задержали на Украине мошенников, выдававших себя за сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог российского военкомата) и вымогавших деньги у военнообязанных. Преступная группа из четырех человек действовала в Киеве.

Трое аферистов представлялись сотрудниками ТЦК, а ещё один выдавал себя за полицейского. Своим жертвам они угрожали физической расправой и отправкой в зону боевых действий.