Киев, 10 марта, 2024, 02:47 — ИА Регнум. Украинские силовики задержали мошенников, которые выдавали себя за сотрудников военкоматов и вымогали деньги у военнообязанных на Украине. Об этом 9 марта сообщило киевское интернет-издание «Страна. ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Аферисты действовали в Киеве. Они образовали группу из четырех человек, трое из которых представлялись сотрудниками военкоматов. Ещё один участник банды вызвал себя за полицейского.

Мошенники угрожали военнообязанным физической расправой и отправкой на фронт. Силовики в ходе задержания изъяли у вымогателей пистолет, ружье и денежные средства.

Правоохранительные органы Украины возбудили в отношении этих лиц уголовное дело по статье «мошенничество». Им грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года интернет-издание «Страна. ua» со ссылкой на источник писало о том, что сотрудники военкоматов на Украине обогащаются за счёт получения взяток от призывников, которые стремятся уклониться от службы в ВСУ. В публикации говорилось, что за $12 тысяч уклонисты получают справки о непригодности на три месяца, чтобы уехать из страны.

В июле в Киеве задержали бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова. Он стал фигурантом дела о получении взятки. В августе в столице Украины задержали представительницу военно-врачебной комиссии военкомата, которую заподозрили в получении взятки за содействие в уклонении от военной службы.