Москва, 9 июля, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Врач-эндокринолог, главврач Хасавюртовской клиники Евгения Макеева, подвергшаяся травле в Дагестане из-за просьбы к пациентке снять никаб, призналась, что хотела поехать медиком в зону спецоперации. В интервью главному редактору ИА Регнум, члену СПЧ Марине Ахмедовой она рассказала, что может это сделать, потому что она выдержанная и стрессоустойчивая.

ИА Регнум

«Я там очень нужна. Я очень хорошо накладываю швы и обрабатываю раны. Может быть, не проведу сложную хирургическую операцию, но первую помощь оказать смогу», ― добавила врач.

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Она также призналась, что, когда началась мобилизация, вместе с подругой она рвались работать в ростовском или донецком госпитале. Однако девушек туда не взяли, сославшись на возраст.

«Вы ещё маленькие. Посидите, потом придёте», ― рассказала Макеева.

Главврач добавила, что СВО — это колоссальный опыт для молодых врачей. Благодаря трудностям они многому там могут научиться.

Полную версию интервью читайте и смотрите на сайтеИА Регнум.