Берлин, 9 июля, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Берлинская полиция запретила украинцам, вышедшим на акцию протеста возле посольства России, выступать на родном языке, сообщила немецкая газета Bild.

Dominic Gwinn/ZUMA Press Wir

По информации журналистов, акция прошла 8 июля. Протестующие стали выкрикивать лозунг бандеровцев: «Слава Украине!» (внесён Минюстом в перечень нацистских символов и лозунгов), после этого правоохранители потребовали выступать только на немецком или английском языке.

В полиции объяснили своё решение тем, что не смогли найти переводчика с украинского, а потому потребовали не выступать на этом языке, чтобы не допустить выкрикивания лозунгов, разжигающих рознь. Протестующие пожаловались журналистам, что до сих пор плохо говорят на немецком, а потому большинство участников демонстрации не смогли выступать.

Издание отметило, что в Германии нет закона, который обязывает участников акций говорить на определённом языке. Но полиция может вводить ограничения, если опасается нарушения общественного порядка.

Как сообщало ИА Регнум, в июне председатель земельной группы Христианско-социального союза в парламенте Германии Александер Добриндт заявил, что украинским беженцам нужно устраиваться на работу или возвращаться на родину. По его мнению, необходимо ввести более жёсткие правила для предоставления убежища. Политик указал на то, что очень многие украинцы после двухлетнего проживания в ФРГ не идут работать, а продолжают жить на пособие.

Издание Bild в феврале опубликовало итоги соцопроса, которые показывают, что 49% жителей Германии считают избыточной поддержку украинских беженцев. Кроме того, 51% респондентов заявили, что украинцы до сих пор не интегрировались в немецкое общество.