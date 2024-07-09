Мелитополь, 9 июля, 2024, 08:56 — ИА Регнум. В результате ДТП с участием микроавтобуса на трассе Москва — Симферополь в Запорожской области погибли пять человек. Об этом 9 июля сообщил глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, пассажирский микроавтобус ехал по трассе Москва — Симферополь из Михайловки в сторону Крыма, в нём находились направлявшиеся на операцию люди с сопровождающими.

«В автобусе находились семь человек, пять из которых погибли, двое помещены в областную больницу в Мелитополе», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля автомобиль экс-заместителя гендиректора госкорпорации «Роскосмос», руководителя «Сбер Капитала» Дмитрия Беленова попал в массовое ДТП в центре Москвы. По предварительным данным, в аварию попали шесть автомашин.

Ехавший из Челябинска в заповедник Шульган-Таш автобус с 43 туристами вечером 7 июля загорелся на ходу. Пожар ликвидировали сотрудники МЧС России и добровольцы, в результате происшествия никто не пострадал.