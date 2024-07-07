Уфа, 7 июля, 2024, 21:37 — ИА Регнум. В Башкирии автобус с 43 туристами, который ехал из Челябинска в заповедник Шульган-Таш, загорелся на ходу, сообщила 7 июля пресс-служба регионального МЧС в Telegram-канале.

Телеграм-канал «МЧС Башкортостан»

«В Бурзянском районе на дороге «Кага — Старосубхангулово» вблизи н. п. Байназарово на ходу загорелся автобус марки Hyundai Universe, который ехал из Челябинска в заповедник Шульган-Таш», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в автобусе находились 43 человека, в том числе четыре ребёнка. Они самостоятельно эвакуировались из автобуса, а пожарные МЧС России и добровольцы потушили горящий автобус. Пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля микроавтобус с российскими и белорусскими туристами, направлявшийся из отеля в аэропорт Антальи, в ходе движения врезался в столб на трассе в районе Манавгата. В результате ДТП пострадали по меньшей мере 20 человек. Водитель автобуса был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Позднее от полученных травм он умер в больнице.

По данным дипмиссии, консульство находится в постоянном контакте с представителями турецких властей, чтобы пострадавшие граждане как можно скорее получили необходимое лечение и вернулись в РФ. Сейчас полиция проводит расследование причин и обстоятельств происшествия.