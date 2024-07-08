Москва, 8 июля, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Автомобиль экс-заместителя генерального директора госкорпорации «Роскосмос», руководителя «Сбер Капитала» Дмитрия Беленова попал в массовую аварию в центре Москвы. Об этом 8 июля сообщил Telegram-канал «112».

Евгений Одиноков/РИА Новости

«Мерседес» бывшего замгендиректора «Роскосмоса», а ныне руководителя «Сбер Капитала» Дмитрия Беленова попал в массовое ДТП в центре Москвы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительной информации, в ДТП на Смоленском бульваре попали шесть автомобилей, при этом неизвестно, находился ли в тот момент в машине сам Беленов. Данные по количеству пострадавших в результате аварии уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 июля следовавший из Челябинска в заповедник Шульган-Таш автобус с 43 туристами загорелся на ходу. Все они самостоятельно эвакуировались из транспортного средства, которое потушили сотрудники МЧС России и добровольцы. В результате происшествия никто не пострадал.

Депутат Государственной думы Алексей Езубов 13 июня спровоцировал ДТП, в результате которого пострадали два человека. Езубов на автомобиле Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Land Rover, которым управлял 62-летний водитель. Обоих пострадавших доставили в Красногорскую районную больницу.