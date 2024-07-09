Москва, 9 июля, 2024, 08:39 — ИА Регнум. В результате нанесённого удара по базе украинской армии «Запорожская Сечь» в юго-восточной части временно подконтрольного Киеву города Запорожья были ликвидированы до 40 бойцов ВСУ и натовская техника. Об этом 9 июля рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, которые привела «Газета.Ru», удары нанесли по территории 55-й отдельной артиллерийской бригады «Запорожская Сечь», где находились ангары с техникой, ремонтные боксы и склад с боекомплектом, который в результате этого сдетонировал.

Лебедев уточнил, что ударом удалось уничтожить склад с боекомплектом и недавно поставленные Киеву странами НАТО артиллерийские установки, также ВСУ лишились порядка 40 бойцов погибшими и до 100 — ранеными. Координатор добавил, что названная бригада причастна к обстрелам Донецка.

Минобороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В ведомстве неоднократно отмечали, что российские войска наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 8 июля сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов написал, что армия России нанесла удары по личному составу и военной технике ВСУ во временно контролируемом Киевом городе Запорожье. По его словам, также были поражены цели украинских войск в Вольнянске.

Позднее в этот же день украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске. Также сообщалось о взрывах на территории Николаевской области, где, по предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. В Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях в тот момент объявили воздушную тревогу.